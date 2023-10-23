شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "الساعة التاسعة" تمثل الكويت فى مهرجان الدن بعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي، الفنان أحمد السلمان أن مسرحية "الساعة التاسعة" لفرقة المسرح الكويتي ستمثل دولة الكويت في مهرجان الدن المسرحي الدولي .

وأشار السلمان إلى أن المسرحية كانت قد قدمتها فرقة المسرح الكويتي في مهرجان المسرح المحلي وحصدت الكثير من النجاح والاهتمام النقدي الواسع، والمسرحية من تأليف الكاتبة المتميزة مريم نصير وإخراج الفنان بدر الشعيبي وبطولة عدد مرموق من الكوادر المسرحية من بينهم الفنانة أحلام حسن والفنان عبدالعزيز بهبهاني وميثم الحسيني وعبدالرحمن الفهد وعدد آخر من الفنانين كما يتكون الفريق الفني للمسرحية من مجموعة متميزة من الكوادر الفنية التي تمثيل جيل الرهان بالنسبة لفرقة المسرح الكويتي ومنهم أحمد أبل وهاني الهزاع وموسي كاظم وعبدالله النصار (مصمم الإضاءة) وساره العبدالله (مصممة الديكور والأزياء) بالإضافة إلى حمد العروج للمؤثرات الصوتية والموسيقية .

وقال رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي إلى أنه يشيد بالدعم الإيجابي الذى قدمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وأيضًا بالدعم الإعلامي من قبل أجهزة الإعلام والصحافة،

كما ثمن الدعم الكريمة لفرقة مسرح الدن وبارك لهم النقلة الكبرى التي يحضر لها المهرجان الذى تأتى دورته الجديدة بمشاركات دولية رفيعة المستوى ترسخ مكانة سلطنة عمان والمسرح العماني وتحويل مهرجان الدن الي موعد استثنائي ومنصة لخلق حوار عربي – دولي مشترك على الصعيد المسرحي والثقافي . متوقعا المزيد من النجاحات لهذا العرس المسرحي الهام .

وأشاد الفنان أحمد السلمان بالدعم الذى قدمه مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي وأيضًا أعضاء الجمعية العمومية للفرقة من اجل مواصلة دروب العطاء المتميز الذى جبلت عليه فرقة المسرح الكويتي والتي تمتلك تاريخا ومسيرة عامرة بالإنجازات المسرحية على مدي اكثر من نصف قرن من الزمان .

وفي ختام تصريحه ثمن رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي الفنان احمد السلمان الجهود الابداعية الرفيعة المستوى التي قدمها الفنان المخرج بدر الشعيبي وتعاونه السخي مع فرقته فرقة المسرح الكويتي وهو ليس بالأمر المستغرب على مبدع شامل قدم الكثير لفرقة المسرح الكويتي وللحركة المسرحية في الكويت وأيضًا عطاءاته الفنية المتعددة التي ترسخه كواحد من أبرز نجوم جيله.