“أجمل من غيثة العلاكي”.. الصورة الأولى والوحيدة لزوجة سعد لمجرد السابقة!! اسمها الغريب وجنسيتها مفاجأة للجميع!!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 03:49 صباحاً - أعادت حسابات فنية تداول صورة نارة للزوجة الفنان سعد لمجرد الأولى “ثمين” والتي تزوجها قبل زوجته الحالية غيثة العلاكي.

زوجة سعد لمجرد الأولى

حيث ذهب العديد لنبش ماضي الفنان المغربي قبل الشهرة، لمعرفة تفاصيل أكثر عن حياته، ليتبين أنه بالفعل كان مرتبطًا بالشابة الباكستانية أثناء إقامته في الولايات المتحدة، وظهرت معه للمرة الأولى خلال مشاركته في برنامج المواهب الغنائية “سوبر ستار” عام 2007.

ثمين الباكستانية زوجة سعد لمجرد الأولى – لقطة من برنامج المواهب “سوبر ستار” 2007

من هي “ثمين”.. زوجة سعد لمجرد الأولى؟‎‎

ولم تنتشر هذه الزيجة التي انتهت بالانفصال بشكل كبير، كون سعد لمجرد لم يكن شهيرًا، وقتها، وحاول الفنان المغربي خلال مقابلاته الإعلامية عدم الحديث عن هذه الزيجة بعد أن صار مشهورًا، لكن ذات مرة صرح أن الغيرة بإمكانها هدم أية علاقة، فتكهن جمهوره أن يكون سبب انفصاله عن “ثمين” هو غيرتها الشديدة عليه.

ثمين الباكستانية زوجة سعد لمجرد الأولى

سعد لمجرد وغيثة العلاكي

وعقد سعد لمجرد قرانه على زوجته الثانية غيثة العلاكي خلال شهر أيلول – سبتمبر من عام 2022، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد قليل من الأقارب والأصدقاء.

واحتفل لمجرد في سبتمبر الماضي بعيد زواجه الأول حيث شارك سعد لمجرد مجموعة صور رومانسية مع زوجته من أجواء الاحتفال الذي أقاماه، وعبر سعد عن حبه الكبير لـ غيثة من خلال الرسالة التي كتبها في التعليق المرفق للصور،.

وقال فيها بما معناه: “عيد ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة لزوجتي المذهلة! التي تقف إلى جانبي في السراء والضراء”.

وأضاف: “أنا ممتن جدًا لحبك ودعمك، أتمنى سنوات عديدة أخرى من السعادة معًا.. أحبك بلا نهايه!”.

تفاعل العديد النجوم ومشاهير السوشيال ميديا والمتابعين مع رسالة سعد لمجرد إلى زوجته، وتركوا رسائل الحب والقلوب الحمراء لهما، وتمنوا لهما دوام الحب والاستقرار.

شائعات عاطفية حول سعد المجرد

وتعرض سعد لمجرد خلال مسيرته لعدة شائعات إعلامية بعلاقات عاطفية متعددة أبرزها علاقته بالعارضة الإيطالية “لورا فريسون” التي شاركته الظهور في فيديو كليب “غلطانة” والذي أكد بعدها الفنانان أنهما مجرد أصدقاء فقط.

تلتها شائعة علاقته بمواطنته الفنانة ابتسام تسكت خلال زيارته لطلاب الأكاديمية في الموسم 10 لبرنامج ستار أكاديمي والتي أججتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بعد ردة فعل الفنانة حين لقائه، وهو ما نفاه الفنان مؤكدا على علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما قبل الشهرة.

كما أكد لمجرد علاقة الصداقة والاحترام التي تجمعه بمواطنته الإعلامية المغربية مريم سعيد نافيا كلاهما جل شائعات الحب المزعومة، كما نفى عدة علاقات أخرى نسبت له مع ملكة جمال الشرق الأوسط نسرين قطروب.

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