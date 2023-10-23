هل تقبل حنان مطاوع بأن يترافع صدقى صخر عنها فى "صوت وصورة"؟

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقات الماضية من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع الذى يُعرض حالياً على قناة dmc، أحداثا مشوقة، حيث ذهب المحامى لطفى عبود "صدقى صخر" إلى رضوى "حنان مطاوع" إلى محبسها حتى تقبل أن يتولى قضيتها التي اتُّهمت فيها ظلماً بقتل الطبيب عصام الصياد "مراد مكرم"، وأكد لها أنها ستحصل على البراءة إذا وكلته وسلمت نفسها له، فهل تقبل رضوى أن يترافع عنها صدقى صخر وتعطيه الثقة في الحلقات المقبلة؟

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.