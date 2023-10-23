المخرج الشهير كوينتن تارانتينو يزور الجنود الإسرائيليين لدعمهم

ميرنا وليد - بيروت - تعبيراً عن دعمه للجنود الإسرائيليين في الحرب الحاصلة بين إسرائيل وغزة، زار المخرج الأميركي كوينتن تارانتينو قاعدة للجيش الإسرائيلي.

يذكر أن تارانتينو متزوج من الممثلة والمغنية الإسرائيلية السابقة دانييلا بيك ويقيم في إسرائيل.

وكان قد صدر بيان وقعه أكثر من 700 فنان ومؤثر، لدعم إسرائيل، وجاء من الموقعين كريس باين، وماييم بياليك، وليف شرايبر، وغال غادوت، وجيري سينفيلد، ومايكل دوغلاس، وإيمي شومر، وجيمي لي كيرتس، وريان ميرفي، وغيرهم.

وود في البيان:"الكابوس الذي يخشاه الإسرائيليون منذ عقود أصبح حقيقة مع تسلل حماس إلى المدن والبلدات الإسرائيلية، تحت غطاء آلاف الصواريخ التي تم إطلاقها بشكل عشوائي على السكان المدنيين".

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