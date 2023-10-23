ميرنا وليد - بيروت - تعرفت الشرطة الإيرانية على 4 مشتبه في ارتكابهم جريمة قتل المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجوئي، وزوجته كاتبة السيناريو وحيدة محمدي فر، وتم القاء القبض على اثنين منهم.

وكانت قد عثر على المخرج وزوجته قتيلين في منزلهما في مدينة كرج بمحافظة الرز شمال العاصمة طهران، وتم الإعلان عن الأمر يوم السبت.

وكان المخرج قد أرسل رسالة لابنته لدعوتها للعشاء، فوصلت بعد ساعة ونصف، وجدت جثتي والديها.

ولم تعثر الشرطة على كاميرا مراقبة في فيلا مهرجوئي حيث أن كل الكاميرات كانت معطلة.

وعثر الكلاب على آثار دماء الضحايا في طريق هروب القتلة، وتبين من خلال تحقيق الشرطة وجود علامات دخولة عنوة، لكن دون ضرر للأبواب.

يذكر أن جثة داريوش مهرجوئي، وجثة زوجته، تم تشريحهما وأظهر التشريح أن سبب الوفاة "نزيف حاد نتيجة إصابات ناجمة عن إصابة الجسم بسكين أو أداة حادة".

كانت هذه تفاصيل خبر ما مستجدات قضية مقتل المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي وزوجته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.