بيرس مورغن يكشف أن باسم يوسف تسبب له بذلك

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الإعلامي البريطاني بيرس مورغن أن الحلقة التي استضاف فيها الإعلامي المصري الشهير باسم يوسف، هي الحلقة الاكثر مشاهدة منذ انطلاق برنامجه Piers Morgan Uncensored أي في 25 نيسان/أبريل 2022.
وحققت الحلقة 15 مليون، إلى حين ما كتبه مورغن، إلا انها تخطت الـ15 ووصلت إلى 16 مليون.
وكان قد تصدر الإعلامي المصري باسم يوسف، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقه على الأحداث الفلسطينية، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج المذيع البريطاني بيرس مورغن.
وأعرب يوسف عن دعمه وتضامنه مع الضحايا في فلسطين.
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