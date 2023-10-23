شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون لـ"الخليج 365": أخذت دعمًا كبيرًا من صلاح السعدنى فى "حلم الجنوبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة سيمون عن سعادتها البالغة بالعمل مع الفنان الكبير صلاح السعدني الذي نحتفل اليوم الإثنين بعيد ميلاده، من خلال مشاركتها بشخصية "الدكتورة رقية" في مسلسل "حلم الجنوبى"، وقالت إنه من حظها الجيد العمل مع فنان كبير مثل صلاح السعدني، مشيرة إلى أن "السعدنى" كان يريدها في البداية في دور الصعيدية التي يحبها، ولكن المخرج جمال عبد الحميد اختارها في النهاية في دور "الدكتورة رقية"، بنة الفنان الراحل أبو بكر عزت خلال أحداث المسلسل.

وتابعت لـ ”الخليج 365” أنها أحبت الدور بشدة، خاصة أن معظم مشاهدها مع "السعدني" والفنان الراحل أبو بكر عزت، وأن الجمهور يتحدثون معها طوال الوقت عن تلك المشاهد التي تجمعها به، موضحة: "مسلسل حلم الجنوبي كان في بداياتي الفنية، وصلاح السعدني كان سعيدًا للغاية وفخور بي، وأخذت منه وقتها أكبر دعم في المسلسل وكان يتعامل معي وكأنني فنانة كبيرة، والكواليس كانت رائعة ولن تتكرر مجددا، وكأننا جميعا عائلة واحدة، وظلت العلاقة التي تجمعني به قائمة حتى بعد انتهاء تصوير العمل.



صلاح السعدني وسيمون

وذكرت سيمون: "صلاح السعدني شخص طبيعي جدا وبسيط وهادئ، لا ينفعل أبدا خلال اللوكيشن، ومريح في العمل ومن حظي أن المشاهد التي جمعتنا كانت مشاهد حب، وكانت لذيذة"، لافتة إلا أنها كانت تتعامل معه خلال العمل على أنه "وهدان" وهي الشخصية التي يقوم بها، وليس صلاح السعدني.

كما حرصت على توجيه رسالة تهنئة له، قائلة: "أتمنى أن نحتفل جميعنا بعيد ميلاده، لن أقول له وحشتنا لأنه موجود في حياتنا الإنسانية، والفنية طوال الوقت، ولكننا أن نتمنى أن يخرج لنا، حتى ويقول "باي باي"، وحشتنا جدا، نتمنى نشوفك، كل سنة وانت بكل صحة وبكل خير، ونحتفل معك بأجمل سنين فننا وعمرنا وربنا يبارك لك في أسرتك".

شارك في بطولة مسلسل "حلم الجنوبي" العديد من النجوم، أبرزهم: صلاح السعدني، محمود الجندى، حسن حسني، جيهان فاضل، عبدالله فرغلي، أبو بكر عزت، معالي زايد، محمود البزاوي، جليلة محمود، سعيد طرابيك، سيمون، شوقي شامخ، سناء شافع، طلعت زكريا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج جمال عبد الحميد.