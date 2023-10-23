شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى تنضم لأسرة فيلم "السيستم" مع أحمد الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة بسنت شوقى فى بطولة فيلم "السيستم" مع الفنانين أحمد الفيشاوى ونسرين طافش، وبدأت بسنت تصوير مشاهدها فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت وهو من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

وفى سياق آخر تواصل بسنت شوقى تصوير دورها في مسلسل "العودة" مع شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة، وتجسد بسنت خلال أحداث العمل شخصية رئيسه الوحدة المحلية بالأقصر، وتظهر مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتظهر بسنت شوقى كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "فوى فوى فوى" الذى يقوم ببطولته زوجها محمد فراج ويعرض حالياً في السينمات محققا نجاحاً لاقتاً، والعمل تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم.