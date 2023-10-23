بسمة وهبة تتحدث بالعبرية .. ورسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بالعبرية، خلال إطلالتها في برنامجها "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور.

وأرادت بسمة من خلال ما قالته بالعربية أن تطلب من الشعب الإسرائيلي مساءلة رئيسهم وحكومتهم عن سر تجاهلهم مصير الأسرى الموجودين في غزة، في ظل القصف المتواصل لها.

وصرحت بسمة بالعربية:"طلبت منهم في رسالتي يسألوا رئيسهم وحكومتهم ليه مجابش سيرة الأسرى ومش مهتم بيهم، ليه بيغامر بالأسرى وهم في المكان اللي قاطع عليهم المياه والنور والكهربا والأكل والشرب، وبتنزل عليهم القذائف، يبقى إنت مش همك شعب إسرائيل".

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