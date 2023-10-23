أوستن بتلر يكشف أسراراً جديدة عن توم هاردي

ميرنا وليد - بيروت - وصف النجم العالمي أوستن بتلر، النجم العالمي توم هاردي بأنه "الرجل الأكثر قوة" الذي رآه يقف أمام الكاميرا، وذلك بعدما اجتمع الممثلان ليقدما دور البطولة معًا في الفيلم القادم The Bikeriders للمخرج جيف نيكولز، والتي تتبع صعود وسقوط نادي الدراجات النارية الخيالي في الغرب الأوسط في الستينيات.



وفي حديثه مع الممثل جوش برولين لمجلة Interview، أوضح بتلر كيف فاجأه هاردي من خلال قدرته على تخفيف حدته بين اللقطات.

وقال بتلر:"لقد تصورته على أنه هذا الدب الأشيب، الجدي دائمًا"، وتابع أنه فوجئ عندما اكتشف أن هاردي كان "أحد أطرف الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق".

واستدرك بتلر:" كان هاردي يمزح حتى بدء التصوير، ومنذ ثم يصبح الرجل الأكثر حدة الذي رأيته على الإطلاق، إنه يذكرني بالقصص التي سمعتها عن مارلون براندو، وهو يتحدث إلى عامل الكاميرا حتى لحظة التصوير".

إلى جانب بتلر وهاردي، يقوم ببطولة The Bikeriders جودي كومر ومايكل شانون ومايك فيست ونورمان ريدوس، الفيلم مستوحى من كتاب الصور الفوتوغرافية لعام 1967 لداني ليون.

وكان من المقرر إصدار The Bikeriders في كانون الاول/ديسمبر المقبل، ولكن تم تأجيله منذ ذلك الحين إلى تاريخ غير محدد بسبب إضراب SAG-AFTRA المستمر.