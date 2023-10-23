بعد أن وجهت رسالة باللغة العبرية...إليكم تعليق خبير لغة على رسالة بسمة وهبة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أثارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة الجدل بعد توجيهها رسالة إلى الشعب الإسرائيلي باللغة العبرية في برنامجها "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، نشر أحد الخبراء باللغة العبرية فيديو على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق من خلاله على رسالتها.



وأكد الخبير أنه يقوم بتعليم اللغة العبرية منذ سنوات طويلة ومع ذلك لم يتمكن فهم رسالة بسمة وهبة، فإعتبر إما الفيديو هدفه أن يكون كوميديا، أما أنها لجأت لهذه الخطوة فقط لتصدرها التريند، إنما نصح باللجوء للخبراء في اللغة العبرية في الحالات المشابهة.