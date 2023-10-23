شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى لـ"الخليج 365": استمتعت بالعمل مع صلاح السعدنى فهو قامة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة داليا البحيري، على تهنئة الفنان الكبير صلاح السعدني بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 23 أكتوبر 1943، موجهة رسالة له، حيث قالت لـ"الخليج 365": "كل سنة وحضرتك طيب، ربنا يديك الصحة".

وأعربت عن سعادتها البالغة بالعمل معه من خلال دورها في مسلسل "القاصرات"، كما ذكرت "البحيري" أنها استمتعت للغاية بالعمل مع نجم كبير مثله، وأن الكواليس العمل معه كانت رائعة للغاية، لأنه ممثل وقامة فنية كبيرة.



صلاح السعدني وداليا البحيري

صلاح السعدنى من مواليد23 أكتوبر 1943 بمحافظة المنوفية، قدم خلال حياته الفنية أكثر من 200 عملا فنيا سواء دراما أو تليفزيون أو مسرح، بدات تلمع نجوميته أكثر بعد تقديمه مسلسل "ليالى الحلمية" وجسد فى أجزائها الـ5 شخصية "سليمان غانم" كما شارك بمسلسلات أخرى منها أرابيسك، الباطنية، القاصرات، الناس في كفر عسكر، عدى النهار، رجل في زمن العولمة، حلم الجنوبي، وغيرها.

وفى السينما شارك فى عدد من الأفلام المهمة منها "مهمة صعبة جدا، الرصاصة لا تزال فى جيبى، صراع الأحفاد كما شارك في فيلمى "الأرض، أغنية على الممر" وتم اختيارهما ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، آخر الأدوار التى قدمها "عبد القادر" فى مسلسل القاصرات عام 2013.