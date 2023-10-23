تراند اليوم : أنغام تعلن عن تلقيها رسالة تهديد.. وتعلق: لنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراباً تحت أقدامنا

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة المصرية أنغام، عن تلقيها رسالة تهديد عبر هاتفها الشخصي.

ضحكات الاستهزاء

وشاركت أنغام الرسالة التي وصلتها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، معلقة عليها:"رسالة شديدة الحقارة، تهديد لم ينل منها إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".

محتلين ومغتصبين

وأضافت: "نعلم جيداً من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل".

جرح غائر

وأكملت:" لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا يزال غائراً على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوسا لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم".

أرض سيناء

وتابعت:"تذكركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعداً كل ساعة لا كل عام".

لقاء قريب

وختمت:"شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين، بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل ترابا تحت أقدامنا".

الجدير بالذكر أن مواجهة لفظية عنيفة جرت بين الفنانة المصرية أنغام وأدرعي بسبب تعليق تركته الأخيرة على حساب أدرعي عبر منصة "إكس"، بعدما طلب الأخير من سكان بلدة الزيتون بقطاع غزة، التوجه جنوبا والفرار من أراضيهم والنجاة بحياتهم من القصف الإسرائيلي المستمر، فقالت أنغام: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".