- 1/2
- 2/2
قامت الفنانة التونسية لطيفة بالردّ على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، وذلك فور نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية.
وكتبت لطيفة عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “إكس”: “أنتم عمى ولا بتستعموا؟؟، كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الاونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم في الطريق بالخطأ ؟”.
وأردفت لطيفة: “واليوم موقعًا مصريًا بالخطأ ؟؟، انتم عمى البصيرة والوجود، ووجودكم فى فلسطين هو أكبر خطأ، ليس هناك غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين”.
وأنهت حديثها قائلة: “قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم”.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة في ردّ قوي دفاعًا عن غزة وأرض النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.