لطيفة في ردّ قوي دفاعًا عن غزة وأرض النيل

قامت الفنانة التونسية لطيفة بالردّ على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، وذلك فور نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت لطيفة عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “إكس”: “أنتم عمى ولا بتستعموا؟؟، كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الاونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم في الطريق بالخطأ ؟”.

وأردفت لطيفة: “واليوم موقعًا مصريًا بالخطأ ؟؟، انتم عمى البصيرة والوجود، ووجودكم فى فلسطين هو أكبر خطأ، ليس هناك غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين”.

وأنهت حديثها قائلة: “قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم”.