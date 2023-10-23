هذه الوسيلة الأحب على قلب دولي بارتون للتواصل

ميرنا وليد - بيروت - تتحدث الفنانة الأميركية دولي بارتون عن شكل التواصل المفضل لديها، وكشفت الفنانة البالغة من العمر 77 عامًا، خلال مقابلة مع صديقتها ريبا ماكنتاير، أن الطريقة الوحيدة التي يمكنها من خلالها الاتصال بدولي هي عبر الفاكس.



وقالت ريبا البالغة من العمر 68 عاماً: "دولي لا ترسل رسائل نصية"، قبل أن تضيف: "ليس لدي رقم هاتفها، وسألت كيني روجرز ذات مرة، وقلت له: هل لديك رقم دوللي؟"، فقال: "" لا.'"

وظهرت دولي بعد ذلك في برنامج "The View" وشرحت سبب كون إرسال الفاكس هو وسيلة الاتصال المفضلة لديها.

قالت دوللي عندما سُئلت عن سبب عدم إعجابها بأشكال التواصل الحالية: "في الواقع، لا أريد الدخول إلى هذا العالم. أنا محاطة بعدد كافٍ من الناس".

تتذكر دوللي قائلة: "كان كيني روجرز يضايقني بشأن هذا الأمر. قلت: انظر، سأرسل لك رسالة عن طريق الحمام الزاجل إذا كنت بحاجة للاتصال بك. يبدو أنك تعرف دائمًا كيفية الوصول إلي عندما تريد شيئًا ما!

وأوضحت دولي: "لذلك، في الواقع، لم أتدخل مطلقًا في كل ذلك لأنه سيستغرق الكثير من وقتي إذا حاولت الاتصال بكل من يحاول الاتصال بي".

وتابعت: "لذلك أقول فقط: أرسل لي فاكسًا!" وأضافت "أرسل لي فاكسًا أو اتصل بي وسأعاود الاتصال بك".