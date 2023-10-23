بالصورة - بعد معركتها الكلامية مع أفيخاي أدرعي... أنغام تتلقى رسالة تهديد

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن دخلت الفنانة المصرية أنغام اليوم بمعركة كلامية كبيرة مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، حول الحرب في غزة، تلقت الفنانة رسالة تهديد، وشاركتها على صفحتها الخاصة، وعلقت عليها: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، وهو ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".



وأضافت: "نعلم جيدًا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إذا تذكركم التاريخ في الأصل، لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرًا على جبينكم الذي نكسناه".

وتابعت: "مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستلقة شاهدة على خستكم، تذكركم دومًا بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستظل أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدًا كل ساعة لا كل عام".

واختتمت أنغام: "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض بالقانون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة.. ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامكم".