بريتني سبيرز تكشف سبب نشرها صور مثيرة

ميرنا وليد - بيروت - تتحدث الفنانة العالمية بريتني سبيرز علنًا عن منشوراتها المثيرة التي تشاركها مع متابعيها على صفحاتها الخاصة، وشاركت الفنانة البالغة من العمر 41 عامًا، أفكارها حول صورها الغير المحتشمة أحيانًا، والتي جذبت الاهتمام على مر السنين، في مقتطف من مذكراتها المرتقبة، "The Woman In Me".



وكتبت: "أعلم أن الكثير من الناس لا يفهمون لماذا أحب التقاط صور لنفسي عارية أو بفساتين جديدة. لكنني أعتقد أنه لو تم تصويرهم من قبل أشخاص آخرين آلاف المرات، وتم حثهم وعرضهم للحصول على موافقة الآخرين، فسوف يفهمون أنني أحصل على الكثير من الفرح من الظهور بالطريقة التي أشعر بها مثيرة والتقاط صورتي الخاصة".