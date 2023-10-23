نجمة تتدخل بطلاق عايض يوسف وهبة الحسين..هذا ما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت نجمة مواقع التواصل نيلوه رسالة للفنان السعودي عايض يوسف دعت فيها الى ان لا يتم اتخاذ قرار الطلاق بينه وبين الممثلة هبة الحسين بطريقة سريعة لتجنّب الندم لاحقا، اذ قالت: "خلي هبه تعيش حياتها ببيت أهلها شهرين أو ست شهور وهي بتلين، بس لا تطلقها بسرعة وتندمون !".



وتابعت نيلوه بحديثها متوجهة لـ هبة الحسين: "الحياة فرص وانتي تعرفين ان صعب تلقين انسان يفهمك ويكون نفس جوك!".

وقد لاقت الحياة الخاصة بـ عايض يوسف وهبة الحسين جدلا كبيرا بين الجمهور.