نسرين الحربي نادمة..هكذا أصبح شكل وجهها بعد العملية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية نسرين الحربي عن ندمها بعد خضوعها لعملية اللغلوغ، اذ نشرت فيديو لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، معلّقة بالقول: لو أوريكم وجهي بتنحاشون وجهي صار مربع!".



وكانت علّقت نسرين الحربي على موضوع قيام نجمة من دون أن تذكر اسمها بشتم زوجها خلال البث المباشر عبر حسابها الخاص، موجهة نصيحة لها بعدم القيام بذلك من أجل أولادها.

وقالت نسرين الحربي بفيديو لها نشرته على حسابها الخاص: "تذكري أن بينكم عيال.. عيالك إذا كبروا وشافوا أمهم قالت كذا عن أبوهم قدام الناس والله بيتعقدون".