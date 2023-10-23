شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور تجسد دور استايلست مع هاني عادل فى حكاية "عيشها بفرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رانيا منصور فى بطولة حكاية "عيشها بفرحة" عن كتاب "55 مشكلة حب"، والتى انطلق عرضها على قناة ON أمس الأحد، وتجسد رانيا خلال الأحداث شخصية "نفين" وتعمل ستايليست فى المجال الفنى وخاصة مع هانى عادل الذى يجسد دور ممثل فى احداث الحكاية.

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج، حنان سليمان، سالى حماد، محمد مرزبان، مصطفى رشدى، وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة " هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلانى ونور محمود وفراس سعيد وإخراج محمد لطفى.

وكانت رانيا منصور قد شاركت كضيف شرف خلال أحداث فيلم "مستر إكس" مع أحمد أحمد والذى عرض فى السينمات خلال الفترة الماضية، والعمل يشارك فى بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.