ابن باريس هيلتون يُقلق الجمهور بأحدث صوره.. هل يعاني من مرضٍ خطير؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العالمية باريس هيلتون مؤخرًا صورًا تجمعها بابنها الصغير “فينيكس” الذي استقبلته في 16 يناير هذا العام.

هذه الصور وعلى الرغم من أنها نالت إعجاب الكثيرين من خلال التعليقات التي انهالت عليها، إلا أنها أثارت تساؤلات وقلق البعض حول صحة الصغير.

وفي التفاصيل، فقد انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تزعم أن طفل باريس هيلتون قد يعاني من مرض خطير. وأرجح البعض إلى إنه ربما يعاني من ضخامة الرأس، وهي حالة يكون فيها حجم الرأس أكبر من الطبيعي، وهو ما يمكن أن يكون علامة لحالة أكثر خطورة، مثل تشوه الدماغ أو ورم الدماغ.

من جانبها لم ترد باريس هيلتون على هذه الأخبار، وتجاهلت كل ما تناقلته وسائل الإعلامة الأجنبية.

وكانت باريس هيلتون في يناير الماضي، قد فاجأت المتابعين بنشر صورة على حسابها في “إنستغرام” كشفت من خلالها أنها أصبحت أماً للمرة الأولى. وتظهر الصورة يد الطفل حديث الولادة وهو يمسك بيد والدته باريس هيلتون، وقد أرفقتها بتعليق كتبت فيه: “أنت محبوب بطريقة لا توصف”.

وفي هذا السياق، أجرت النجمة مقابلة حصرية مع مجلة “بيبول” كشفت من خلالها أنها وزوجها كارتر ريوم رزقا بطفلتهما الأولى عبر أم بديلة.

وقالت باريس البالغة من العمر 41 عاماً أن الأمومة كانت حلمها دائماً وأنها سعيدة جداً بزواجها من كارتر حيث قالت: “نحن سعداء لأننا بدأنا تكوين عائلتنا معاً وقلوبنا مليئة بالحب لطفلنا الصغير”.

وقد احتفظت هيلتون وزوجها ريوم، 42 عاماً، اللذان تزوجا في أواخر عام 2021، بأخبار طفلهما لأنفسهما لأكثر من أسبوع، ثم أعلنت هيلتون لاحقاً عن وصول فينيكس بعد ثمانية أيام من ولادته.