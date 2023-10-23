يحيى الفخراني يعد محبيه بمسلسل مختلف في رمضان.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعود الفنان المصري يحيى الفخراني للمشاركة في موسم المسلسلات المصرية في رمضان 2024 بإطلالة مختلفة تماماً عن ما اعتاد عليه في السنوات الماضية، حيث يقدّم لأول مرة مسلسل مألف من 15 حلقة.

وتأتي مشاركة يحيى الفخراني في الموسم الرمضاني هذا العام مغايرة عن سابقاتها أيضًا على صعيد فريق العمل الذي يتعاون معه، إذ أن قصة المسلسل مأخوذة عن نص روائي بعيدًا عن المألف عبد الرحيم كمال الذي اعتاد التعاون معه، وابنه المخرج شادي الفخراني، حيث تم إسناد العمل للمخرج مجدي أبو عميرة.

وعلى ما يبدو فإن يحيى الفخراني الذي أعلن سابقا ابتعاده عن المشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان بسبب غياب النص المناسب، قد وجد ضالته في رواية “عتبات البهجة” للروائي المعروف إبراهيم عبد المجيد، ويتولى كتابة السيناريو الشاعر مدحت العدل، والمفاجأة هي في عودة الفخراني للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد انفصال فني دام 16 عاما، منذ تعاونا سويا بمسلسل “يتربى في عزو” عام 2007.

وقام المخرج مجدي أبو عميرة، بعقد عدة جلسات عمل مع الفنان يحيى الفخراني حتى يتم الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالعمل، من حيث طبيعة القصة والتفاصيل الانتاجية، وتم الاتفاق على تقديم المسلسل في 15 حلقة فقط تماشيا مع الواقع الجديد لدراما رمضان.

كما يعمل الفخراني وعميرة على الوقوف على التفاصيل النهائية لقائمة المشاركين في العمل والتي ستضم عدد كبير من الممثلين، وذلك استعدادًا لبدء التصوير قريباً.

وتدور أحداث رواية “عتبات البهجة” حول رجل جاوز الخمسين من عمره، يتأمل ما مضى من حياته، ويحاور نفسه ويسأل صديق عمره ونظيره في السن “لماذا كلما اقتربت منّا البهجة ابتعدت عنَّا؟” فيرد صديقه قائلاً: “إن الوقوف على عتبات البهجة خير من الدخول إلى البهجة نفسها؛ لأنك إن دخلت إليها قتلتك وأهلكتك”.

يذكر أن يحيى الفخراني شارك في رمضان 2021 بمسلسل “نجيب زاهي زركش”؛ الذي شارك في بطولته كل من: أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وحنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، ومفيد عاشور، وعلاء زينهم، وزينب العبد، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

وتدور أحداث العمل حول الملياردير “نجيب زاهي زركش”، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويسعى وراء الملذات، ويكتشف سرًا خطِرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول إلى ثلاثة شبان يُحتمل أن يكون ابنه ضمنهم.