نسرين طافش تدخل “السيستم” مع أحمد الفيشاوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت الفنانة السورية نسرين طافش إلى الممثل المصري أحمد الفيشاوي، في فيلمه الجديد “السيستم”، الذي انطلق تصويره مطلع الأسبوع الماضي.

فيلم “السيستم” هو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف.

على صعيد آخر، تنتظر نسرين طافش حاليًا عرض فيلمها الجديد “في القلب” عبر إحدى المنصات الشهيرة، والعمل من بطولة كل من خالد سليم، ومحمد عز، وتوني ماهر ومنة فضالي، وآخرين.

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم “أخي فوق الشجرة” مع رامز جلال وهو من بطولة تارا عماد، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، و”ويزو”، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش في فيلم “أخي فوق الشجرة” دور فتاة أمريكية من أصول عربية تتولى إدارة أعمال “بهاء” وهي الشخصية التي يجسدها رامز جلال. أمّا أحداث الفيلم فتدور حول الشقيقين “بهاء” و”علاء” اللذان يختلفان تماماً بالشخصية وطريقة العيش، فتتغيّر حياة الثاني بعد عودة الأوّل من أمريكا خاصةً أنه لم يكن يعلم من قبل بوجوده.