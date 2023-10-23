إلهام شاهين تدعم قضايا المرأة بـ ثلاث أفلام جديدة.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نجاحها في شخصية مريضة الزهايمر بمسلسل “ألفريدو”، كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تعاقدها على بطولة ثلاثة أفلام ستقوم بتصويرها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن شخصياتها في الأفلام تنحاز كعادتها إلى دعم قضايا المرأة.

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها تعاقدت على بطولة فيلم “الحب كله” الذي يجمعها مع الفنانة حورية فرغلي، والمخرج خالد الحجر الذي يعود من خلاله للسينما بعد غياب ثلاث سنوات تقريباً.

وأكدت إلهام تعاقدها على بطولة فيلم “فيتو”، وقالت في توضيح صحفي أنه من الأعمال المهمة والمختلفة في مشوارها الفني لعدة أسباب منها أنه يقدمها للجمهور في شكل جديد ومختلف، كما أن نوعية الفيلم مختلفة.

وأشارت إلى أنها ستظهر في دور لايت اجتماعي، على الرغم من أن الفيلم يدور حول قضية مجتمعية مهمة ومؤثرة وهو تقديم قصص وحكايات سيدات تعرضن للعنف، مشيرة إلى مشاركة الفنانة رانيا يوسف والفنان ماجد المصري، وعمرو عبد الجليل معها في العمل.

كما كشفت إلهام شاهين أيضًا أنها بصدد تصوير فيلم “بنات صابرة” الذي يناقش قضية زواج القاصرات، وأكدت أنها تحمست للفيلم لأنها تحرص دائماً على تقديم الأعمال المناصرة للمرأة، إذ قالت في تصريحات لها: “تستهوينى مناقشة قضايا المرأة في أعمالى وأحاول دعمها”.

وسبق أن وجهت إلهام شاهين رسالة لكل منتقديها بسبب مواقفها وتصريحاته، طالبتهم فيها باحترام مشوارها الفني، وما قدمته من أعمال مميزة، وأكدت أن هناك “لجان إلكترونية” جاهزة للهجوم عليها بأي وقت، وقالت في حوارها لبرنامج “كلمة أخيرة”: “أنا عارفاهم من طريقة الكتابة وحافظاهم وحافظة طريقتهم، وبدأو يشتموا احتياطي قبل مايشوفوا ويقلك ست كبيرة وهتحب شاب صغير؟! حتى لو ده حقيقي ليه بتحكموا قبل ماتشوفوا؟”.

واستكملت: “أنا عارفة أن الهجوم ده عشان إلهام شاهين مش عشان المسلسل وده متوقع، لأن مواقفي لا تتغير ومش بخاف من حد، وأنا صادقة مش بعرف أجامل ولا أنافق ولا حتى جمهوري عشان أكسبه، صعب تكسب كل الناس”.

وأكدت إلهام شاهين إنها لا تتعمد استفزاز الجمهور، قائلة: “أنا مش قصدي أستفز الناس أنا ست صادقة جدًا ماعنديش توازنات، أنا بغير على ثلاث حاجات على الفن وبلدي وديني”.

وأضافت: “اللي زعلان ومش بيحبني متتفجرش عليا أنا مش بشربك المسلسل بالعافية؟ طيب تتابع ليه المسلسل وبتدخل صفحتي ليه؟ إقلب المحطة، فيه ناس فاضية وما عندهاش شغلانة معنى أنك بتدخل على صفحتي وبتتناقش في العمل يبقى متابعني.، واقول لهم مش عاوزاكم تحبوني لكن احترموا فني”.