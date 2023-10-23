قائمة بأفضل 10 مسلسلات تركية.. تستحق المشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اكتسبت تركيا اعترافاً دولياً بمسلسلاتها التلفزيونية الآسرة، حيث أصبحت المسلسلات التركية ظاهرة عالمية، تأسر الجماهير بقصصها المثيرة للاهتمام، وممثليها الموهوبين، وجودة إنتاجها المذهلة، لذلك إذا كنتِ من محبي الدراما التركية، فعليكِ الاطلاع على قائمة أفضل المسلسلات التركية، التي تستحق المشاهدة.

أفضل 10 مسلسلات تركية تستحق المشاهدة:

1. «قيامة أرطغرل»:

يعد مسلسل «قيامة أرطغرل» (Diriliş: Ertuğrul) من أشهر الدراما التركية التاريخية، حيث يعود بالأحداث إلى القرن الثالث عشر، وتتابع حياة ومغامرات أرطغرل والد عثمان الأول، مؤسس الإمبراطورية العثمانية، بفضل قصته الجذابة، وعروضه الاستثنائية، وتصويره السينمائي المذهل، وأثار هذا المسلسل ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

ولا يقدم العرض لمحة رائعة عن تاريخ الإمبراطورية العثمانية فحسب، بل يقدم أيضاً قصة مقنعة مليئة بالحب والولاء والبطولة، فالشخصيات متطورة بشكل جيد، والاهتمام بالتفاصيل في إعادة إنشاء البيئة التاريخية أمر يستحق الثناء.

2. «وادي الذئاب»:

مسلسل «وادي الذئاب» (Kurtlar Vadisi)، عبارة عن سلسلة مليئة بالإثارة، تتعمق في عالم الجريمة والسياسة والتجسس. تدور أحداثه حول حياة «بولات علمدار»، أو «مراد علمدار» العميل السري الذي يحارب الفساد والإرهاب. واكتسبت هذه السلسلة عدداً كبيراً من المتابعين، بسبب تقلباتها الشديدة، وشخصياتها التي لا تُنسى. كما ينسج العرض، بسلاسة، عناصر التشويق والدراما والمكائد السياسية، ما يُبقي المشاهدين على حافة مقاعدهم، بجانب الأداء رائع، وجودة الإنتاج.

3. «حريم السلطان»:

إذا كنتِ من محبي الدراما التركية، فبالتأكيد ستكونين قد شاهدتِ واحداً من أفضل المسلسلات التركية، التي تستحق المشاهدة، وإذا لم تشاهديه حتى الآن، فننصحك بالمشاهدة فورًا، فمسلسل «حريم السلطان» (Muhteşem Yüzyıl)، الذي ينقل المشاهدين إلى عالم الإمبراطورية العثمانية الفخم في عهد السلطان سليمان، يعرض المؤامرات السياسية، وشؤون الحب والصراعات على السلطة التي شكلت هذا العصر الذهبي. وتزيد متعةَ المشاهدة الأزياءُ الفخمة والعروض الآسرة، حيث تبعث الحياة في الشخصيات المعقدة التي تسكن القصر.

4. «أزل»:

يعتبر مسلسل «أزل» (Ezel)، المليء بالإثارة والأكشن، واحداً من أفضل المسلسلات التركية على الإطلاق، حيث تدور أحداثه حول قصة «عمر أوكار»، الذي يسعى للانتقام من أصدقائه السابقين الذين خانوه، ويُبقي هذا المسلسل المشاهدين على حافة مقاعدهم، بفضل حبكته المشوقة، وشخصياته المعقدة، والتقلبات غير المتوقعة.

5. «في الداخل»:

يتناول مسلسل «في الداخل» (Içerde) قصة جريمة مثيرة، من خلال حياة شقيقين يجدان نفسيهما على طرفَيْ نقيض من القانون، بفضل سردها المكثف للقصص، وأدائها المتميز، وعمقها العاطفي. أسرت هذه السلسلة الجماهير في جميع أنحاء العالم، وتقع العلاقة المعقدة بين الأخوين في قلب العرض، حيث يتنقلان في عالم الجريمة والخيانة الخطير.

القصة مليئة بالتحولات والمنعطفات، ما يجعل المشاهدين مشدودين من البداية إلى النهاية، لذا يعد مسلسل «في الداخل» استكشافاً قوياً للعائلة والولاء والخيارات التي نتخذها؛ عندما نواجه ظروفاً صعبة.

6. «حب أعمى»:

مسلسل «حب أعمى» (Kara Sevda) من أفضل المسلسلات التركية التي تستحق المشاهدة، وتدور أحداثه في ظل الثروة والفقر، ويتتبع الرومانسية المحرمة بين «كمال»، وهو شاب من خلفية متواضعة، و«نيهان» واحدة من أفراد عائلة ثرية، ويرصد المسلسل الكيمياء المكثفة بين الممثلين الرئيسيين، والتقلبات العاطفية في القصة تجعل من هذه السلسلة جوهرة حقيقية.

7. «أنت وطني»:

دراما «أنت وطني» (Vatanım Sensin) من المسلسلات التاريخية، التي تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الأولى، وتصور النضال من أجل الاستقلال في الإمبراطورية العثمانية، كما تصور هذه السلسلة – بشكل جميل – التضحيات التي يقدمها الأفراد من أجل وطنهم، وتستكشف تعقيدات الحرب والحب.

8. «لعبة الصمت»:

مسلسل «لعبة الصمت» (Suskunlar)، يعتبر من أقدم المسلسلات التركية التي ننصحك بمشاهدتها، حيث تدور أحداثه حول قصة 4 أصدقاء، تم سجنهم ظلماً؛ بسبب جريمة لم يرتكبوها، ويستكشف هذا المسلسل موضوعات الصداقة والخيانة والفداء، ما يترك أثراً دائماً على مشاهديه، كما تلتقط الرحلة العاطفية للشخصيات أثناء تنقلهم في الواقع القاسي لحياة السجن.

9. «عودة مهند»:

من أشهر المسلسلات الدرامية التركية، في الوطن العربي، «عودة مهند» (Kuzey Güney)، الذي يحكي قصة حياة شقيقين لهما شخصيتان متناقضتان، فالأول عاقل وهادئ، والثاني متمرد ومندفع، لكنهما متفاهمان مع بعضهما، بينما يحمي «مؤيد» شقيقه «مهند» باستمرار، ويتعمق هذا المسلسل في تعقيدات علاقات الأخوة والحب والنمو الشخصي، ما يجعله المفضل لدى المشاهدين.

10. «حب للإيجار»:

مسلسل «حب للإيجار» (Kiralık Aşk) دراما كوميدية رومانسية تركية شهيرة، استحوذت على قلوب ملايين المشاهدين، وتم عرضه لأول مرة في 19 يونيو 2015، واستمر لمدة موسمين ناجحين، وانتهى في 17 فبراير 2017. تدور أحداثه حول قصة حب بين «ديفني»، و«عمر»، رجل الأعمال الناجح، الذي يستأجر الفتاة الجميلة؛ لتتظاهر بأنها خطيبته، لكن سرعان ما يتحول إلى دوامة من المشاعر، بينما يتنقل «عمر»، و«ديفني»، في تعقيدات علاقتهما.