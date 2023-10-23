وقع على رسالة تدعو إلى وقف العدوان على غزّة.. سام هيوغان يتراجع: “وقّعت عن غير قصد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت النجوم البريطانيين الذين وقّعوا على رسالة دعم لفلسطين، خرج نجم سلسلة “Outlander” سام هيوغان ليوضح ما حصل معه.

وفي بيان نشره النجم عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، قال النجم: “لقد وقعت عن غير قصد على شيء لا يعكس معتقداتي. اعتقدت أنها (الرسالة) كانت مجرّد دعوة للسلام… لكنها لم تكن كذلك”.

وتابع: “أنا أدين أي نوع من العنف. إنني أقف ضد الإرهاب والشر، وأشعر بالحزن والرعب إزاء الأعمال المروعة الأخيرة التي قامت بها حماس. لا أعرف ما يكفي وأحاول تثقيف نفسي حول الصراعات في الشرق الأوسط. أشعر بالعجز وأتمنى لو كان باستطاعتي أن أساعد بأي طريقة. أصلي من أجل الرحمة لجميع الأبرياء المتضررين. السلام والمحبة لكم جميعاً”.

وجاء اعتذار سام على ضوء رسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 2000 شخصية بريطانية أدانوا فيها إسرائيل “على ارتكاب جرائم حرب” من دون ذكر الأشخاص الذين قتلوا على يد إرهابيي حماس.

وجاء في الرسالة: “حكوماتنا لا تتغاضى فحسب عن جرائم الحرب، بل تساعد وتحرّض عليها. سيأتي وقت تتم فيه محاسبتهم على تواطئهم. ولكن في الوقت الحالي، بينما ندين كل أعمال العنف ضد المدنيين وكل انتهاك للقانون الدولي أياً كان مرتكبها، فإن التزامنا هو اتجاه بذل كل ما في وسعنا لوضع حد للقسوة غير المسبوقة التي تتعرض لها غزة”.