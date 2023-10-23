ميرنا وليد - بيروت - توفيت الإعلامية بقطاع الأخبار بماسبيرو ناهد الصباح، صباح اليوم الإثنين.

وورد على صفحة ماسبيرو: "إنا لله وإنا اليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الاخبار إثر حادث أليم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان."

وأثار آخر منشور للإعلامية ناهد الصباح الجدل، إذ كانت كتبت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي: "صباح الخير، قولوا يارب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".

وانهالت التعازي من المتابعين برحيل ناهد الصباح، ولم تتم معرفة ما هو الحادث الأليم الذي أدى إلى رحيلها.

كانت هذه تفاصيل خبر حادث أليم يودي بحياة إعلامية مصرية .. وما كتبته قبل رحيلها يثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.