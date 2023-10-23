هكذا سخر فتحي عبد الوهاب من طلاب إسرائيل

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري فتحي عبد الوهاب منشوراً جاء فيه: "يا بخت الطلاب في إسرائيل معندهمش تاريخ ولا جغرافيا"،

ساخراً من إسرائيل.

كما علق على حادثة إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة إسرائيلية، خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة.

ومن ناحية اخرى تواجد عدد كبير من الممثلين والفنانين المصريين أمام معبر رفح في انتظار فتحه لوصول المعونات والأدوية للفلسطينيين المحاصرين من الجيش الإسرائيلي.

وكان من بين المتواجدين في الوقفة الاحتجاجية كل من الفنانة المصرية رنا سماحة والفنانة هايدي موسى والممثل كريم الحسيني وحمو بيكا.

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