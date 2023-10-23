تحديد مصير حفل مسلم في ظل الظروف الحالية

ميرنا وليد - بيروت - تم تأجيل حفل الفنان مسلم الذي كان من المفروض أن يحييه يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر في ساقية الصاوي، وذلك تعاطفاً مع ما يحصل في فلسطين.



وقررت إدارة ساقية الصاوي إقامة الحفل في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان قد صدر بيان عن إدارة ساقية الصاوي من بين ما ورد فيه:"بدون مقدمات مطولة تعلن ساقية عبدالمنعم الصاوى وشركاؤها من الفنانين والمبدعين والمفكرين أنها سوف تقصر كافة الأنشطة على اللقاءات العلمية والتاريخية والبحثية التى توضح الحقائق الموثقة والمتعلقة بقضية فلسطين وذلك لنهاية هذا الشهر ولحين الوقوف على ما تؤول إليه الأحداث فى وطننا العزيز فلسطين. ندعو الله أن يلهمنا خير ما يمكننا عمله لصالح الشرفاء الذين تتسع قاعدتهم فى كل أنحاء العالم. ندعو الله أن يلهمنا خير ما يمكننا عمله لصالح الشرفاء الذين تتسع قاعدتهم فى كل أنحاء العالم."