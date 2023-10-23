مترجم عبري يهاجم بسمة وهبة :"مبتعرفش تتكلم وعايزة تريند"

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحد خبراء اللغة العبرية عبر حسابه الخاص على موقع تيك توك، ووجة رسالة صادمة للإعلامية بسمة وهبة، وذلك بسبب الرسالة التي وجهتها باللغة العبرية للشعب الإسرائيلي.

نشر الخبير العبري أحمد سليمان فيديو عبر موقع تيك توك الشهير، وقال :" إنه يقوم بتدريس اللغة العبرية منذ سنوات، ومع ذلك لم يتمكن فهم رسالة بسمة وهبة، معتبرا أن الفيديو ربما يكون كوميديا أو قصد منه تصدرها التريند، ونصح باللجوء للخبراء في اللغة العبرية في الحالات المشابهة.

خبير لغة عبرية

وكانت بسمة وهبة طالبت الشعب الإسرائيلي في رسالتها بالعبرية بمساءلة رئيسهم وحكومتهم عن سر تجاهلهم مصير الأسرى الموجودين في غزة، في ظل القصف المتواصل لها.

وقالت بسمة وهبة خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور بعد رسالتها بالعبرية: "طلبت منهم في رسالتي يسألوا رئيسهم وحكومتهم ليه مجابش سيرة الأسرى ومش مهتم بيهم".

واستكملت حديثها قائلة : "ليه بيغامر بالأسرى وهم في المكان اللي قاطع عليهم المياه والنور والكهربا والأكل والشرب،وبتنزل عليهم القذائف، يبقى إنت مش همك شعب إسرائيل.

واختتمت حديثها قائلة :" "شعب إسرائيل فوقوا أنا قلت إن نتنياهو ليس رئيس وزراء حكيما، هذا شخص متهور ومجرم حرب ولم يتحدث عن الأسرى ولم يهتم بمصيرهم داخل قطاع غزة رغم أن عددهم كبير.