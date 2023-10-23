لطيفة لـ الكيان الصهيوني : "أنتم عمي"

ياسر رشاد - القاهرة - علقت المطربة التونسية لطيفة على أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الاحتلال الإسرئيلي، وذلك بعد ما نشر بيان اعتذر فيه حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات الماضية.

ونشرت النجمة لطيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الشهير إكس ،تويتر سابقا" ،قائلة :"هو انتو عمي ولا بتستعموا؟.. كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟.. النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم في الطريق بالخطأ.

تويتة لطيفة

واستكملت لطيفة حديثها قائلة:" واليوم موقعا مصريا بالخطأ ؟.. أنتوا عمي البصيره والوجود ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، ما فيش غير ربنا سبحانه اللي بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.. قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم".

وكانت قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، وقعا مصريا على الحدود المصرية عن طريق الخطأ حسبما أوضحوا، كما علق الجيش الإسرائيلي على هذا الحادث، من خلال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الذي كتب تغريدة عبر حسابه بموقع X، وقال: أطلقت دبابة للجيش الإسرائيلي قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم.

آخر أعمال لطيفة

تعد آخر أعمال لطيفة هي أغنية مصر هي مصر، وهي أغنية أهدتها لمصر بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر ومرور 50 عامًا على ذكرى النصر العظيم، والأغنية من كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي