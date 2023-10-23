قائمة أفلام مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة الـ40

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل إيران حدثًا سينمائيًا من نوع خاص، ألا وهو مهرجان "طهران" الدولي للأفلام القصيرة في نسخته الـ40، الذي يصنّف ضمن لائحة المهرجانات التأهيلية المعتمدة من قبل الأكاديمية الأمريكية للسينما "أوسكار".

أفلام النسخة الـ40 من مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة

تتضمن النسخة الـ40 من المهرجان، نحو 200 فيلم قصير من مختلف دول العالم، بينها أفلام من كل من "أمريكا، فرنسا، العراق، تركيا، إسبانيا، إيطاليا، الصين، رومانيا، إفريقيا الجنوبية، هولندا، ألمانيا، قرغيزيا، والهند".

وأكد مهدي آذربندار، الأمين العام لمهرجان "طهران" الدولي للأفلام القصيرة، أنه تمت إضافة جائزتين جديدتين تحت عنوان "باحثون عن الحقيقة" و"طريق الحرير"، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى المؤهلة للحصول على جائزة الأوسكار، وجوائز أفضل فيلم روائي ووثائقي ورسوم متحركة والأفلام التجريبية.

مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير

وحول جائزة طريق الحرير، قال الأمين العام للمهرجان، إن طريق الحرير يعد عبر التاريخ طريقًا ثقافيًا له دور في تعزيز التفاعلات الإنسانية والتراث الإنساني المشترك بين سكان 300 مدينة من 73 بلدًا في هذه المنطقة.

قفزة نوعية في النسخة الـ40 من مهرجان طهران الدولي

وأضاف أن هناك قفزة نوعية في عدد الأفلام المشاركة في القسم الدولي، إذ بلغ عدد الأفلام المنافسة أكثر من 7200 فيلم، والحصة الأكبر من الهند وإسبانيا وفرنسا.

يذكر أن مهرجان طهران للأفلام القصيرة يُصنف ضمن لائحة المهرجانات التأهيلية المعتمدة من قبل الأكاديمية الأمريكية للسينما، وسيمنح الفائز به فرصة المنافسة لنيل جائزة الأوسكار أو ما تُسمى بـ"Oscar Qualified".