شاهد زهور سعود تغني لـ زوجها.. والأخير يتفاعل بالرقص

أطلت مشهورة سناب شات زهور سعود في مقطع فيديو برفقة زوجها، حيث قدمت له أغنية برومانسية، ما دفعه إلى الرقص على صوتها.

وفي الفيديو، ظهرت زهور سعود وهي تغني لزوجها قائلة: “أغنيلك وأنت ترقص يلا، يا زين عشيري بينهم”، بينما الأخير يتفاعل معها ويرقص على صوتها برومانسية.

وسمع في المقطع صوت زهور وهي تضحك بعدما رأت زوجها يرقص ويتفاعل مع رومانسيتها في الغناء.