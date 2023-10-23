كشفت الإعلامية مريم حموي عن سبب عدم مقاطعتها لسلسلة المقاهي الأمريكية ستاربكس، على الرغم من كونها أكبر داعم للقضية الفلسطينية.
وأوضحت حموي أن وكيل أعمال ستاربكس في منطقة الشرق الأوسط هو رجل أعمال كويتي، وأن جميع أرباح الشركة في المنطقة تعود إلى الكويت.
وأضافت حموي أن مقاطعة ستاربكس لن تضر الكويت، حيث أن جميع العاملين في المقاهي من العرب، على عكس المنتجات الأمريكية التي تعود أرباحها إلى الولايات المتحدة.
وأكدت حموي أن كل فلس يذهب إلى إسرائيل هو طلقة في صدر الفلسطينيين، لذلك فهي تدعم مقاطعة المنتجات الأمريكية، بدلًا من مقاطعة المنتجات العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم دعمها للقضية الفلسطينية.. شاهد الإعلامية مريم حموي تكشف عن سبب عدم مقاطتها لـ ستاربكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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