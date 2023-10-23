بالفيديو: التيك توكر لولي تفاجئ متابعيها بخلع الحجاب

أعلنت الناشطة على تيك توك لولي عن قرارها بترك الحجاب، مؤكدة أنها تحترم دينها ولا تقصد الإساءة إليه.

وظهرت لولي في مقطع فيديو وهي تقول: “كل شخص يفعل شيئًا لله فهو بينه وبين الله، إن كان خيرًا فسيكافئه الله، وإن كان شرًا فسيعاقبه الله.”

وأضافت: “أنت لا علاقة لك يا إنسان، أنت فقط عليك الدعاء بالثبات والهداية، الله يثبتنا فعليًا، وأدعوا لي بالهداية.”

وتابعت: “أنا حزينة ومتضايقة، لكن هذا الأمر يستحق الاحترام والتقدير، وأدعوا لي بالهداية.”