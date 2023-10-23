كيم كارداشيان تكذب ببث مباشر.. ادعت أنّ علم فلسطين هو علم البرازيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كذبت في بث مباشر على “تيك توك”، حيث قالت لابنتها إنّ علم فلسطين هو علم البرازيل.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجزء من بث مباشر كانت تشارك فيه كيم مع ابنتها نورث. وخلال البث أرسل المشاهدون أعلام فلسطين، ما دفع نورث لسؤال والدتها عن العلم ولماذا يرسلونه باستمرار.

ورداً على سؤالها، قالت كيم: “هذا علم البرازيل. أرسلوه لأننا كنّا نتحدث عن أمور تتعلق بكرة القدم”.

وقد أثار ردّها موجة استغراب وغضب مستخدمي “تيك توك”، حيث نشرت إحداهن فيديو عن الموضوع قالت فيه: “لماذا قالت كيم إنّ العلم هو العلم البرازيلي والجميع كانوا يكتبونه في قسم التعليقات، لأنّ الناس كانوا يتحدثون عن كرة القدم ومن ثم قامت بإنزال ابنتها من البث المباشر؟ من رأى ذلك؟”.

وانقسمت الآراء على إجابة كيم، حيث اعتبر كثيرون أنّها كانت تتصرّف كأم صالحة وتحاول حماية ابنتها مما يحصل بين فلسطين واسرائيل، تفادياً لأن تقوم نورث بالبحث عن الموضوع عبر “غوغل”.

في المقابل، اعتبر القسم الآخر أنّ الكذب على الأطفال أمر سيئ مهما كان الموضوع. ومن المفضّل إجراء محادثة معهم بكل نضوج بدلاً من الكذب.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تضامن كيم بشكل أساسي مع الاسرائيليين، عبر رسالة شاركتها في حسابها الخاص عبر “إنستغرام” قالت فيها: “رسالة إلى أصدقائي وعائلتي اليهود. أحبكم وأدعمكم، لقد سمعت كم تشعرون بالخوف خلال هذا الوقت. وأريدكم أن تعرفوا أنكم لستم وحدكم في هذا”.