حمو بيكا يدهس العلم الإسرائيلي ثم يتراجع: “سعرك واطي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك مغني المهرجانات الشعبي حمو بيكا في تظاهرة حاشدة دعا إليها مشاهير مصر، كانت قد اندلعت من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة المصرية القاهرة، تنديداً بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتعرّض الشعب الفلسطيني لعملية إبادة جماعية تحت رعاية عدد من الدول الكبرى.

وشارك بيكا، متابعيه عبر حسابه في “إنستغرام” بمقطع فيديو، ظهر فيه وهو يدهس العلم الإسرائيلي بقدميه، رافعاً شعار:” يا إسرائيل سعرك واطي… وطول عمرك “تطاطي” أي ذليلة. وبعد ساعات قليلة عاد بيكا وحذف الفيديو وسط حالة استغراب من المتابعين الذين تساءلوا عن الأسباب التي دفعته إلى حذفه.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر، التي يتبع لها حمو بيكا، قد أعلنت أول من أمس، عن توقف أنشطتها جميعها لمدة ساعة حداداً على أرواح مجزرة مستشفى المعمداني، التي نفذتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلثاء الماضي، وراح ضحيتها مئات الشهداء، أغلبهم نساء وأطفال.

وأصدرت النقابة عدة بيانات حيال تلك الأزمة، تستنكر فيها الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والضفة الغربية، موجهةً عزاءها للشعب الفلسطيني الذي فقد أكثر من أربعة آلاف شهيد منذ أحداث عملية طوفان الأقصى التي وقعت في السابع من شهر تشرين الأول الحالي.

من جهتهم، أعلن عدد كبير من الفنانين بمصر، عن تبرعهم لصالح أهالي غزة، أبرزهم النجم عمرو دياب الذي أعلن إلغاء حفله في دبي، وتقديمه مساعدات للشعب الفلسطيني بقيمة خمسة ملايين جنيه. كذلك تطوع المطرب تامر حسني في جمعية الهلال الأحمر المصري لجمع التبرعات وحث جمهوره الغفير على المساهمة في تلك المساعدات، وغيرهما من المطربين الذين أعلنوا عن إحيائهم عدة حفلات خلال الأيام المقبلة على أن يعود ريعها كاملاً لصالح الشعب الفلسطيني.