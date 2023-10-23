فن ومشاهير

جون كوزاك دعماً لفلسطين: لا شيء يبرّر وحشيّة إسرائيل

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الممثل الأميركيّ جون كوزاك عن غضبه ممّا يحصل في فلسطين، وأدان ممارسات الاحتلال الإسرائيليّ واستهدافهم المدنيّين في قطاع غزة.

وعبر حسابه في منصّة “إكس”، كتب كوزاك دعماً لفلسطين: “لا يمكن تقبّل اللاإنسانية في أيّ حضارة، لا شيء يبرّر الوحشية التي تلجأ إليها إسرائيل في مواجهة جنون حماس”.

وتابع: “يجب أن تتوقّف هذه المذبحة. أتضامن مع الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني – وكلاهما في نظري رهينتان. أوقفوا إطلاق النار وأنقذوا الأرواح الآن”.

والجدير ذكره أنّ كوزاك شارك أيضاً عبر حسابه في “إنستغرام” منشوراً حول القضية الفلسطينية وكتب: “شاركت في مسيرة للفلسطينيين في شيكاغو، سأخبرك بما لم أسمعه. لم أسمع: الموت لإسرائيل أو الموت لليهود. لم أرَ الناس يحتفلون بقتل المدنيين الإسرائيليين”.

وتابع: “ما سمعته هو يجب أن نحرّر فلسطين من احتلال وحشيّ – أناس قلقون على أحبّائهم العالقين في جحيم من دون طعام أو ماء أو قوت”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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