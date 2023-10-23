جون كوزاك دعماً لفلسطين: لا شيء يبرّر وحشيّة إسرائيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الممثل الأميركيّ جون كوزاك عن غضبه ممّا يحصل في فلسطين، وأدان ممارسات الاحتلال الإسرائيليّ واستهدافهم المدنيّين في قطاع غزة.

وعبر حسابه في منصّة “إكس”، كتب كوزاك دعماً لفلسطين: “لا يمكن تقبّل اللاإنسانية في أيّ حضارة، لا شيء يبرّر الوحشية التي تلجأ إليها إسرائيل في مواجهة جنون حماس”.

وتابع: “يجب أن تتوقّف هذه المذبحة. أتضامن مع الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني – وكلاهما في نظري رهينتان. أوقفوا إطلاق النار وأنقذوا الأرواح الآن”.

والجدير ذكره أنّ كوزاك شارك أيضاً عبر حسابه في “إنستغرام” منشوراً حول القضية الفلسطينية وكتب: “شاركت في مسيرة للفلسطينيين في شيكاغو، سأخبرك بما لم أسمعه. لم أسمع: الموت لإسرائيل أو الموت لليهود. لم أرَ الناس يحتفلون بقتل المدنيين الإسرائيليين”.

وتابع: “ما سمعته هو يجب أن نحرّر فلسطين من احتلال وحشيّ – أناس قلقون على أحبّائهم العالقين في جحيم من دون طعام أو ماء أو قوت”.