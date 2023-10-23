جينا أورتيغا تهاجم إسرائيل: أوقفوا الإبادة الجماعيّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتّخذت النجمة الأميركية جينا أورتيغا موقفاً مختلفاً عن زملائها في هوليوود، وقرّرت التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظلّ الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ المندلع حالياً.

وفي منشور عبر حسابها على مواقع التواصل، أعربت النجمة الأميركيّة جينا أورتيغا عن دعمها للشعب الفلسطيني مطالبة بوقف الحرب، التي أسفرت عن وفاة وجرح وفقدان الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وشاركت أورتيغا صورة تظهر مجموعة أشخاص في مظاهرة تحمل لافتة كبيرة مكتوب عليها: “اليهود يقولون: أوقفوا الإبادة الجماعية ضدّ الشعب الفلسطيني”، مدينةً بذلك الاحتلال الصهيوني وعمليات القصف المستمرة على قطاع غزة.

واستعانت أورتيغا بإحدى كتابات الشاعرة والناشطة الأميركية أندريا غيبسون، حول حكايتها مع انخراطها في مجتمعات الناشطين في منتصف العشرينات، وتعرّفها على “حركة فلسطين حرة” التي يديرها نشطاء يهود، متضامنين مع الفلسطينيين، ويعملون من أجل السلام في المنطقة منذ سنوات عدّة، ورسالتهم واضحة: “لا نريد إبادة جماعية أخرى”.

وبسبب منشوراتها، تعرّضت أورتيغا للهجوم من إسرائيليين اتّهموها بـ”معاداة السامية”.

والجدير ذكره أنّ النجمة واجهت هذا الاتهام منذ عام بعد دعمها القضية الفلسطينية، من خلال منشورات سابقة.