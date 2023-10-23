بطل “مرارة الحبّ” يدعم الشعب الفلسطيني: “الظالم ظالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الممثّل التركي مراد أونالميش، بطل “جول جمال” و”كان يا مكان في تشكوروفا” (مرارة الحبّ)، دعمه للشعب الفلسطينيّ جراء حرب غزّة الراهنة مع إسرائيل.

ونشر أونالميش صورة للعلم الفلسطيني، عبر خاصيّة “ستوري” في “إنستغرام”، كتب عليها: “صلّوا من أجل فلسطين”، معتبراً أنّه “ليس هناك الكثير ليقال، الظالم ظالم”.

وفي “ستوري” أخرى، نشر صورة تعبيريّة لأطفال غزّة وسط القصف والركام، أرفقها بتعليق جاء فيه: “إذا قلت “الأطفال ماتوا”، سيقولون “في أيّ طرف. لا يمكن للأطفال أن ينحازوا إلى أيّ طرف”.

وأضاف: “اللعنة على من يسفك دماء الأبرياء”.

وعلى صعيد آخر، شارك أونالميش مؤخراً خبر زواجه عبر “إنسغرام”، ونشر صورة مع زوجته في حفل زفافهما، أرفقها بتعلّيق جاء فيه: “نودّ أن نشكر جميع أفراد عائلتنا وأصدقائنا وزملائنا ومتابعينا الذين كانوا معنا في هذا اليوم السعيد وأرسلوا تمنياتهم الطيبة”.