بعد السجال مع أفيخاي أدرعي.. أنغام تتلقى تهديدًا بإبادة مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة المصرية أنغام تلقيها رسالة تهديد “حقيرة”، عقب مهاجمتها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

ونشرت أنغام نص التهديد معلقةً بقولها: “تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل منى إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة”.

وأضافت: “نعلم جيداً من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل”.

وأدرفت بقولها: “لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا زال غائراً على جبينكم الذى نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم”.

وتابعت: “ستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن صاعداً كل ساعة لا كل عام”.

واختتمت منشورها: “شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين، بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا”.

وجاء في رسالة التهديد عبارات وصفت أنغام بالفنانة “غير الفاضلة، بالإضافة وعيد بـ”الإبادة الجماعية بحق المصريين على غرار الفلسطينيين” لأن “العرب دمهم رخيص وغير قادرين إلا على الاجتماعات والهتافات الرخيصة”.