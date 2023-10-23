هكذا علق رامي جمال على حادثة استهداف الجيش الإسرائيلي لموقع مصري

ميرنا وليد - بيروت - قال الفنان المصري رامي جمال: "يوم عن يوم بتأكد أن إحنا الهدف بس خليكم فاكرين أن والله لو جه وقتنا ما فيها رجعة ولا بقاء ليكم يا حثاله الأرض وربنا مع أهلنا وإخواتنا هناك وجي يوم لا محالة لرد المظالم"، معلقاً على قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً مصرياً قرب الحدود عن طريق الخطأ.



وكانت الصفحة الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية قد نشرت بياناً عن الواقعة جاء فيه: "خلال الإشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة".