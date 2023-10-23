ميرنا وليد - بيروت - أقال المجلس الداخلي لوكالة CAA وكيلة المواهب الأميركية مها دخيل بعد أن أثارت غضب الوسط الفني عن طريق دعمها لفلسطين، وانتقادها للإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات العدوان الاسرائيلي.

مها دخيل هي وكيلة أعمال ليبية الأصل وتعمل مع مجموعة من ألمع نجوم هوليوود، منهم توم كروز، ناتالي بورتمان، مادونا، ريز ويثرسبون، أوليفيا وايلد.

وقد أعادت مها نشر صورة من حساب يدعى "فلسطين حرة"، وحملت عبارة "الآن أنت تتعرف على من يشجع الإبادة الجماعية"، ثم كتبت "هذا ما يجب أن أقوله".

وتابعت بنشر صورة أخرى قالت "ماذا يجرح القلب أكثر من أن تشهد إبادة الجماعية؟ أن تشهد إنكار العالم لوجود إبادة جماعية"، ولكنها فجأة مسحت المنشورين.

ومن ثم تقدمت مها دخيل باعتذارها في بيان لموقع Variety، وقالت "ارتكبت خطأ عن طريق نشر شيئًا على انستجرام به ألفاظ جارحة. كان قلبي منفطر مثل الكثير منا وأفخر بكوني في صف الإنسانية والسلام. أنا ممتنة لأصدقائي اليهود الذين علقوا على الإيحائات التي يحملها المنشور وعلموني أكثر. مسحت المنشور تلقائيًا. أعتذر عن الألام الذي تسببت فيه".

كانت هذه تفاصيل خبر إقالة وكيلة أعمال توم كروز وناتالي بورتمان من منصبها بسبب دعمها لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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