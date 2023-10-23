أوبريت جديد يشبه أوبريت "الحلم العربي" سيبصر النور قريباً .. اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشف نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، عن بدء التحضير لأوبريت يجمع نجوم مصر على طريقة أوبريت "الحلم العربي" الذي أنتج عام 1998.

وقال أشرف زكي: "بنعمل ما يشبه أوبريت الحلم العربي بنحضر له، أدوات الفن كتير وإحنا جاهزين لأي حاجة، ومطلوب من الفنانين أننا نتكاتف جميعا".

وأوضح أشرف زكي دور النقابة والفنانين والخطوات التي اتخذوها، وقال: "عملنا وقفة احتجاجية، وحملة للتبرع بالدم وحملة من خلال الهلال الأحمر على تقديم مساعدات مالية، وتجديد قرار اتحاد النقابات بشطب أي فنان يتعامل مع الكيان الصهيوني في أعمال فنية، هو قرار قديم وجددناه وسيتم شطب الفنان من النقابات الـ3، واتفقنا على توجيه رسائل باللغات المختلفة للفنانين في العالم".

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