بالصور- أجواء رومانسية وكلمات مليئة بالحب.. طه دسوقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته نادين

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل المصري طه دسوقي بعيد ميلاد زوجته نادين كتشيدجيان من خلال صور نشرها عبر حسابه الخاص، وأظهرت الصور طه برفقة زوجته بأجواء رومنسية حيث علق على المنشور بكلمات من الحب قائلاً: "شكرًا لك على جعل العالم مكانًا أفضل دائمًا.

. عيد ميلاد سعيد دودو أتمنى لك كل السعادة والازدهار والنجاح في حياتك".

و يخوض الممثل المصري طه دسوقي أولى بطولاته المطلقة في مسلسل "حالة خاصة"، المؤلف من 10 حلقات، والذي انطلق تصويره هذا الاسبوع، بهدف عرضه على احدى المنصات. العمل من إخراج عبد العزيز النجارـ وتشارك في بطولته الممثلة غادة عادل، وعدد آخر من الممثلين.

وقدم طه دسوقي العديد من الادوار الكوميدية، بداية من مسلسل "في بيتنا روبوت" مع ليلى أحمد زاهر وهشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبة والذي تم عرضه في عام 2021، و"موضوع عائلي" مع ماجد الكدواني ورنا رئيس وسما إبراهيم ومحمد شاهين ومحمد رضوان والذي لاقى نجاحاً كبيراً.



