بالفيديو- إلى جانب منذر رياحنة..ديمة قندلفت تدعم الشعب الفلسطيني بمشهد معبر من مسلسل الاجتياح

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية ديمة قندلفت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، عبرت من خلاله عن دعمها لفلسطين ولأهالي غزة حيث تضمن الفيديو مشهداً من مسلسل "الاجتياح" الذي شاركت فيه إلى جانب الممثل الأردني منذر رياحنة، ويجسد العمل المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني من جنود الجيش الإسرائيلي.



وكانت انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للممثلة السورية ديمة قندلفت، بدون ماكياج في المطار.

وانهالت التعليقات المتنمرة على ديمة، وجاءت هذه التعليقات مستفزة لجمهور الممثلة المحبوبة، ومن بين التعليقات المدافعة :"التنمر على خلق الله صار مقرف ، الاي بيعلقوا اجمل يعني؟! يورجونا اشكالهم بلا فلتر و بلا مساحيق تجميل ، والله عيب عيب"، "المشكله ان شكلها حلو فعلا وطبيعي وحتي بشرتها مناسبه جدا لطبيعه حياتها وسنها مش عارفه الناس معايير الجمال عندها اتغيرت ولا حصل ايه".

