شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تعلن تلقى رسالة تهديد.. وتعلق: لنا لقاء قريب ترون فيه إسرائيل "تراب تحت أقدامنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أنغام عن تلقيها رسالة تهديد بعد تلقينها أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، درساً قاسياً، بسبب ما يفعله جيش الإحتلال الإسرائيلي من ابادة لشعب فلسطين.

ونشرت أنغام الرسالة التي تلقيتها على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل منى إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".





وتابعت أنغام: "نعلم جيداً من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل".

وأستكملت أنغام: "لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا زال غائراً على جبينكم الذى نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

وأضافت أنغام: "وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن صاعداً كل ساعة لا كل عام".

واختتمت حديثها: "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين، بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".



وكان أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجم الفنانة أنغام من خلال حسابه على موقع تويتر، بعدما كتبت بوست قالت فيه: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، وذلك عقب تدويناته التى أشار فيها إلى ضرب غزة وسكانها من قبل جيش الاحتلال.

وبدورها ردت النجمة أنغام من خلال نشرها تدوينة على موقع "تويتر" قائلة: "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر".

وتابعت أنغام: "الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيونى، والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصرى انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين".

وأضافت أنغام: "الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازى، قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين برىء من أعمالكم وكذبكم، ولكل فعل رد فعل".

واستكملت أنغام: "شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

وأختتمت أنغام حديثها بالآيه القرآنية، قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"