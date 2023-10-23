شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات مؤثرة قدمها كمال أبو رية فى ذكرى عيد ميلاده.. أبرزها قاسم أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الإثنين الفنان كمال أبو رية بعيد ميلاده الذى قدم عددًا من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، ولد عام 1962، وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1985، وفى ذكرى ميلاده نذكر عدد من المسلسلات والشخصيات المؤثرة التي شارك فيها في مشواره الفني منها:

شخصية أحمد رامي

مسلسل كوكب الشرق أم كلثوم الذي عرض في 1999، تناول حياة السيدة أم كلثوم بتفاصيل كثيرة كان من بينها علاقتها وتعاونها مع الشاعر أحمد رامي الذي كتب لها عدد من أغنياتها الخالدة، وقد قام كمال أبو رية بشخصية الشاعر أحمد رامي، وهو من بطولة الفنانة صابرين، حسن حسني، من تأليف محفوظ عبد الرحمن، وإخراج انعام محمد علي.





شخصية قاسم أمين

يعرض المسلسل الأحداث التاريخية لحياة المفكر قاسم أمين الذي أسهم في مشروع النهضة الفكرية في النصف الأول من القرن العشرين عبر العديد من كتاباته مثل تحرير المرأة والمرأة الجديدة، فقد كان دومًا يحث على ضرورة خروج المرأة للمجتمع واحتكاكها به وممارسة دورها الحقيقي فيه

المسلسل بطولة أحمد خليل وتوفيق عيد الحميد ،ومن تأليف محمد السيد عيد واخراج إنعام محمد علي.





شخصية الخليفة محمد المهدي

في مسلسل " عصر الائمة " الذي عرض في 1998 ، وتناول سيرة بعض أئمة الفقه الاسلامي ، قدم كمال أبو رية شخصية الخليفة محمد المهدي ثالث خلفاء الدولة العباسة وعلاقته بالائمة في فترة ولايته ،بالاضافة للمشكلات السياسية التي سادت حكم العباسيين في ذلك الوقت .

المسلسل بطولة حمدي غيث وابراهيم يسري، وإخراج حسام الدين مصطفى.

شخصية علي مبارك

عن السيرة الذاتية لأحد الشخصيات صاحبة الدور الكبير في مسيرة النهضة التعليمية، قام كمال أبو رية ببطولة مسلسل "علي مبارك" الذي عرض في 2008، ألقى المسلسل الضوء علي الحياة الثقافية في مصر تحت الحكم الخديوي، ويبرز الإنجازات التي قام بها علي مبارك بعد عودته من بعثته لفرنسا، وشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق ، أحمد حلاوة، وأخرجه وفيق وجدي.



