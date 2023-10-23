شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: صلاح السعدنى من أجمل وأطيب وأنضف الفنانين اللى اشتغلت معاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هالة صدقى على تهنئة الفنان الكبير صلاح السعدنى بعيد ميلاده الذى يتزامن مع اليوم الإثنين 23 أكتوبر، لاسيما أن هناك صداقة قوية تربطهما، خاصة أنهما تعاونا في أكثر من عمل ومنهم واحد من أبرز الأعمال التي قدمها الثنائى خلال مشوارهمت الفني وهو حسن أرابيسك الذى تم عرضه عام 1994 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وأصبح واحدًا من كلاكسيكيات الدراما المصرية.

ووجهت هالة صدقى رسالة للفنان صلاح السعدنى من خلال الخليج 365 قالت فيها: "حبيبى صلاح السعدنى.. هو من أهم وأجمل وأطيب وأنضف فنان أنا اشتغلت معاه.. صلاح صديق، وغير كدا من الممثلين القليلين اللى لما يلاقيك مش حلو في مشهج يكح أو يعطس أو يعمل أى حاجة علشان يخلينى أعيد المشهد ويدينى ملحوظة انى اعمله بالشكل الأفضل، صلاح انسان قلبه نضيف فلة وأنا مشتاقاله ومشتاقة لحسن أبرايسك".

وتعاونت هالة صدقى مع صلاح السعدنى في أكثر من مسلسل خلال مشوارهما الفني أبرزها "أرابيسك – أيام حسن النعمانى" للمخرج جمال عبد الحميد ورائعة الكاتب أسامة أنور عكاشة، ومسلسل "أوراق مصرية" إخراج وفيق وجدى عام 1998ومسلسل "رجل في زمن العولمة" بجزئيه الأول والثانى للمخرج عصام الشماع عامي 2002 و 2003

يحتفل الفنان الكبير صلاح السعدنى، اليوم الاثنين 23 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 80 حيث أنه من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للثميل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

البداية الفعليه للفنان صلاح السعدنى في مشواره الاحترافى بالتمثيل كانت في أوائل الستينيات من خلال التلفزيون، فيما بعد توالت الأدوار التلفزيونية عليه بالإضافة إلى أدوار سينمائية كثيرة، كانت أول مسلسلاته هو الرحيل عام 1960، بعد ذلك انقطع السعدني عن التمثيل لحوالي أربع سنوات، ليعود عام 1964 في مسلسل الضحية، وخلال الستينيات تركزت أعمال صلاح السعدني على الدراما التلفزيونية وكذلك الحضور الدائم على خشبة المسرح.

تعد شخصية العمدة سليمان غانم التي جسدها صلاح السعدنى في مسلسل "ليالى الحلمية" بأجزائه المختلفة هي الأبرز في مشواره الفني المليىء بالشخصيات المميزة، فقد ترسخت شخصية العمدة في أذهان الجمهور، وأصبحت لقب يناديه بيه الوسط الفني، كما سجل مسلسل "القاصرات" عام 2013 الظهور الأخير للفنان صلاح السعدنى وابتعد عن الساحة بسبب ظروفه الصحية وحاجة للراحة التامة وعدم التحدث بكثرة.