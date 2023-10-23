شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة توضح: لا يمكن أغلط فى محمد صلاح وهو فخر العالم وكلامى عنه اتحرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الاستياء أصابت الفنانة لبلبة بعدما فوجئت بانتشار فيديو ينسب لها تحت عنوان "شوف لبلبة قالت إية عن موقف محمد صلاح من فلسطين.. ورحمة أمي ما اعرفه"، وأثار هذا الفيديو الجدل على صفحات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية ما دفع لبلبة للخروج وتوضيح الأمر في بيان رسمي منها.

وقالت لبلبة: "عندما وجهت لي نقابة المهن التمثيلية الدعوة لحضور الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين وغزة، ذهبت إلي مكان الإجتماع وعندما وصلت تجمع من حولي الصحافة ووسائل الاعلام يسألونني عما يحدث في غزة، والحقيقة قلت كلام من القلب لأني موجوعة مما نسمعه ونشاهده يوميًا مما يتعرض له الشعب الفلسطيني، فهم إخواننا، وما يتعرض له الأطفال الأبرياء".

وأضافت لبلبة: "بعدما أنهيت حديثي، وجدت شخصا ما يسألني رأي فيما قاله محمد صلاح، ورددت عليهم بإنني لم أسمع ما قاله لإنني لست من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعدها بيومين فوجئت بتغيير في كلامي في المونتاج وإنني قلت إنني لا أعرف من هو محمد صلاح، وهو ما لايمكن أن أقوله نهائيًا، فأنا احترم الجميع ومحمد صلاح ليس فقط فخر العرب بل هو فخر العالم أجمع، وجمعينا نحبه، ولا يمكن أن "أغلط في أي شخص"، كما أن هذا الكلام ليس مجالاً الآن.

حرصت لبلبة على دعم القضية الفلسطينينة، وارتدت الوشاح الفلسطيني فى فيديو لها قالت فيه: "كلنا قلبنا موجوع للي بيحصل لأخواتنا وأطفالنا الأبرياء في فلسطين، وبفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرار يأخذه لحماية الوطن وتحيا مصر".